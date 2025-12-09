Conferenza stampa di presentazione del saggio LE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA LEGGE CONFIDI
Mercoledì 10 dicembre alle ore 10 presso la Sala Caduti di Nassirya su iniziativa del senatore Giorgio Maria Bergesio si terrà la conferenza stampa di presentazione del saggio Le proposte di Riforma della Legge “Confidi”. All’evento interverranno: Massimo Bitonci, Sottosegretario di Stato per le Imp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan
Oggi alle 19:00, ora italiana, sarà possibile seguire live su YouTube la conferenza stampa di coach Luca Rossettini e Kathrine Kuhl #UWCL #ASRomaFemminile Vai su X
L'allenatore in conferenza stampa ha elogiato la reazione dei suoi giocatori nell'ultimo quarto - facebook.com Vai su Facebook
Sarri live, la presentazione: dove vedere (tv e streaming) la conferenza stampa. Parla anche Lotito - Il presidente Claudio Lotito farà una breve introduzione prima di lasciare la parola all'allenatore biancoceleste. Si legge su ilmessaggero.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it