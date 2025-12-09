di Marco Baridon Conferenza stampa Carcedo pre Juve Pafos: le sue dichiarazioni alla vigilia del sesto match di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve ha bisogno di continuità. Dopo aver vinto il primo match contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il Pafos. Nel giorno di vigilia, martedì 9 dicembre, Juan Carlos Carcedo è intervenuto in conferenza stampa alle 19 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Carcedo pre Juve Pafos: «Juventus molto forte ma non c’è paura. Siamo qui per prendere i tre punti»