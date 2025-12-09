Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club | Orlando ko Haak dinamitarda
Conegliano ha debuttato con una vittoria schiacciante al Mondiale per Club 2025 di volley femminile, travolgendo le Orlando Valkyries con un netto 3-0 (25-14; 25-13; 25-19). Le Pantere hanno incominciato nel miglior modo possibile la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, regolando sul campo di San Paolo (Brasile) la formazione statunitense, invitata alla rassegna iridata in seguito a un forfait sul fronte asiatico. La corazzata veneta ha dominato i primi due set contro le campionesse in carica della lega professionistica a stelle e strisce, mentre nel terzo parziale ha sofferto nelle battute iniziali e ha poi allungato nella parte centrale. 🔗 Leggi su Oasport.it
PICS PERUGIA - CONEGLIANO Le ragazze di @bartocciniperugiavolley devono arrendersi al gioco travolgente delle pantere di @imocovolley che conquistano i 3 punti in palio al Pala Barton Goditi qualche scatto del match e guarda la gallery compl - facebook.com Vai su Facebook
Conegliano travolge Dresda a domicilio: Zhu Ting strabiliante in Champions League, ora il Mondiale - Vai su X
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda - Conegliano ha debuttato con una vittoria schiacciante al Mondiale per Club 2025 di volley femminile, travolgendo le Orlando Valkyries con un netto 3- oasport.it scrive
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com