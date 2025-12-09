Conegliano ha debuttato con una vittoria schiacciante al Mondiale per Club 2025 di volley femminile, travolgendo le Orlando Valkyries con un netto 3-0 (25-14; 25-13; 25-19). Le Pantere hanno incominciato nel miglior modo possibile la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, regolando sul campo di San Paolo (Brasile) la formazione statunitense, invitata alla rassegna iridata in seguito a un forfait sul fronte asiatico. La corazzata veneta ha dominato i primi due set contro le campionesse in carica della lega professionistica a stelle e strisce, mentre nel terzo parziale ha sofferto nelle battute iniziali e ha poi allungato nella parte centrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda