Condò | Milan iscritto alla corsa Scudetto E su Nkunku | Primo tempo sconcertante Poi …

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo editoriale su 'Corriere della Sera', Paolo Condò analizza la vittoria del Milan contro il Torino, evidenziando la corsa al titolo dei rossoneri e commentando le prestazioni di Nkunku, dall'inizio sconcertante alla ripresa. Un approfondimento sulla sfida della 14ª giornata di Serie A, che ha visto i rossoneri conquistare tre punti fondamentali in rimonta.

Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò ha commentato, in un editoriale pubblicato sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Torino-Milan 2-3, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, vinto dal Diavolo in rimonta. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

