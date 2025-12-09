Condò | Il Milan ha firmato con lettere scarlatte il modulo di iscrizione alla corsa Scudetto

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Paolo Condò analizza la recente vittoria del Milan contro il Torino, definendo l’esito come un segnale forte nel percorso verso lo Scudetto. Nell’editoriale sul 'Corriere della Sera', Condò sottolinea l’importanza della rimonta e il carattere dimostrato dai rossoneri in questa sfida decisiva della 14^ giornata di Serie A 2025-2026.

Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò ha commentato, in un editoriale pubblicato sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Torino-Milan 2-3, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, vinto dal Diavolo in rimonta. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cond242 il milan ha firmato con lettere scarlatte il modulo di iscrizione alla corsa scudetto

© Pianetamilan.it - Condò: “Il Milan ha firmato con lettere scarlatte il modulo di iscrizione alla corsa Scudetto”

News recenti che potrebbero piacerti

cond242 milan ha firmatoMilan, firma nel giorno del suo compleanno: colpo ufficiale - Il Milan ha diramato il comunicato ufficiale riguardante la firma di un suo calciatore: nuovo contratto e addio rumors di calciomercato. Si legge su milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Milan Ha Firmato