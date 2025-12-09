Condò analizza | Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro
Il giornalista Paolo Condò analizza la recente crisi del Liverpool, sottolineando che, sebbene il caso Salah abbia attirato l’attenzione, le vere ragioni della fase difficile dei Reds sono altrove. In vista del match di Champions League contro l’Inter, l’esperto offre una panoramica approfondita sulla situazione attuale della squadra inglese.
Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato il momento del Liverpool atteso oggi dal match contro l'Inter in Champions League. Intervenuto negli studi di Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha tracciato un quadro chiaro in vista della supersfida di Champions League tra Inter e Liverpool. Secondo l'opinionista, i nerazzurri e l'Atalanta sono le compagini italiane meglio posizionate per centrare l'ambizioso obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi (top 8), nonostante debbano affrontare colossi come i Reds, campioni d'Inghilterra in carica, e il Chelsea, detentore del titolo mondiale.
