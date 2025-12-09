Condizioni Akanji come sta il centrale nerazzurro? La speranza dell’Inter verso il Liverpool
di Dario Bartolucci Condizioni Akanji, l’emergenza in vista di Inter Liverpool potrebbe essere risolta? Cosa filtra sul difensore ex Manchester City. Arrivano segnali incoraggianti in casa Inter alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Liverpool. Secondo quanto filtra da Sky Sport, Manuel Akanji, difensore svizzero con grande esperienza internazionale, avrebbe mostrato un netto miglioramento dopo la sindrome influenzale che lo aveva messo in forte dubbio per la gara di San Siro. Lo staff medico nerazzurro continuerà a monitorarlo fino a ridosso del match, ma cresce l’ottimismo sulla sua possibile disponibilità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Akanji Inter Liverpool, lo svizzero salta l’allenamento: condizioni da valutare alla vigilia
Diversi dubbi di formazione ancora da sciogliere, a partire dalle condizioni di Akanji reduce dall'influenza e dietro rispetto a Bisseck Chissà che Chivu non decida di sorprenderci anche stavolta, soprattutto nel consueto ballottaggio sulla corsia di destra - facebook.com Vai su Facebook
Barzaghi (SkySport) - Allenamento Inter: #Akanji assente per sindrome influenzale. Domani si verificheranno condizioni e possibilità di aggregarlo al gruppo per la sfida al Liverpool. Vai su X
Inter, Akanji sta meglio: le ultime verso il Liverpool - Novità in casa Inter sulle condizioni del difensore svizzero: le ultime in vista della sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool. Da gianlucadimarzio.com
