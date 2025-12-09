Concorso pubblico Inail 2025 bando per 116 posti | domanda entro l’8 gennaio 2026
Nella giornata del 9 dicembre 2025 l’ Inail ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 116 posti da dirigente medico di primo livello dell’area medico-legale. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno. Nel bando è riportata la suddivisione regionale dei posti. Ecco, quindi, dove reperire l’avviso dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quali sono i requisiti richiesti per candidarsi, come inviare la domanda e in cosa consistono le prove selettive considerando che si tratti di un concorso pubblico per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Concorso pubblico a tempo indeterminato presso l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Chieti
Concorso pubblico alla d'Annunzio per la copertura di 2 posti nel settore amministrativo-gestionale
Concorso pubblico per Agenti di Polizia Metropolitana: info utili e scadenze
? Comune di Milano assume 14 Geometri! Concorso #pubblico a tempo pieno e #indeterminato. Scadenza: 17/12/2025 Info e candidature: cliclavoro.gov.it/concorsi/comun… Vai su X
Prova scritta concorso INPS-INAIL 2025: come prepararsi? - Si avvicina la scadenza del bando del concorso pubblico congiunto INPS–INAIL 2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari ispettori di vigilanza, figure chiamate a svolgere attività d ... fiscoetasse.com scrive
