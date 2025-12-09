Concorso pubblico Inail 2025 bando per 116 posti | domanda entro l’8 gennaio 2026

Nella giornata del 9 dicembre 2025 l’ Inail ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 116 posti da dirigente medico di primo livello dell’area medico-legale. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno. Nel bando è riportata la suddivisione regionale dei posti. Ecco, quindi, dove reperire l’avviso dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quali sono i requisiti richiesti per candidarsi, come inviare la domanda e in cosa consistono le prove selettive considerando che si tratti di un concorso pubblico per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

