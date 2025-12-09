Concorso funzionari ministeri 2025 | 327 posti ai Trasporti Mimit e Lavoro
Nella giornata del 9 dicembre 2025, i ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno pubblicato il bando di concorso pubblico per reperire 327 funzionari. La scadenza per inviare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione è fissata al giorno 8 gennaio 2026. Le assunzioni avverranno nel profilo non dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno. L’inquadramento dei vincitori del concorso riguarderà l’area dei funzionari dei ruoli dei tre ministeri. Ecco, dunque, dove reperire il bando, quali sono i requisiti e i titoli di studio richiesti, in che modo inviare la domanda e quali sono le procedure di selezione considerando che si tratti di un concorso per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it
