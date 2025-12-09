Concluso a Bari l' open day ' Guida sicura 2025' | registrata grande affluenza
“Sani e corretti stili di guida” è stato lo slogan - coniato dal presidente del Museo dello Sport, dott. Pierfrancesco Romanelli - dell'open day di guida sicura che ha avuto luogo a Bari nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 dicembre presso Stadio della Vittoria. Numerose, le attività proposte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
MILANO SQUASH ACADEMY SQUADRA CAMPIONE D'ITALIA 2025 - Si è concluso il Campionato Italiano Assoluto a Squadre 2025 - V° Trofeo Roberto Vignuzzi , disputato a Bari, presso lo Squash Center Bari, da venerdì 5 adomenica 7 dicembre 202 - facebook.com Vai su Facebook
Nicolaus Hotel, Bari - 4 dicembre 2025 Appena concluso il Consiglio Generale @filcacislpuglia e delle 4 Filca territoriali: #sicurezza sempre al centro del dibattito, ma anche giovani e partecipazione verso una nuovo umanesimo del lavoro e della bilateralità. Vai su X
Bari, il Museo dello Sport presenta la prima edizione dell’Open Day sulla sicurezza stradale - La presentazione ufficiale dell’evento è prevista per venerdì 5 dicembre alle ore 10. Segnala giornaledipuglia.com
Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno firmato una clausola molto particolare: hanno fatto bene! donnapop.it
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com