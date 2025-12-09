Concluso a Bari l' open day ' Guida sicura 2025' | registrata grande affluenza

9 dic 2025

“Sani e corretti stili di guida” è stato lo slogan - coniato dal presidente del Museo dello Sport, dott. Pierfrancesco Romanelli - dell'open day di guida sicura che ha avuto luogo a Bari nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 dicembre presso Stadio della Vittoria. Numerose, le attività proposte. 🔗 Leggi su Baritoday.it

