' Concessionari provider e certificatori' in scena secondo appuntamento DiaLogico

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Dopo il proficuo dibattito sul tema della comunicazione del gioco online di un mese fa, torna DiaLogico, luogo di confronto stabile e qualificato tra operatori, istituzioni e regolatori sul tema riordino del gioco a distanza, organizzato dalla Lega Operatori Canale Gioco Online. Al centro della discussione sono state le criticità emerse dall'avvio delle nuove concessioni. Nei giorni immediatamente precedenti all'appuntamento l'associazione ha invitato tutti i principali stakeholder (operatori, provider e certificatori) a sollevare tutte le questioni interpretative che da alcuni mesi stanno creando non pochi problemi a chi è chiamato ad applicare le nuove regole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

