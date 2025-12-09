Concertissimo di Natale - Celtic Christmas
La Banda Cittadina di Torreglia e la Next Generation Music Band In collaborazione con il Comune di Torreglia presentano Concertissimo di Natale Celtic Christmas Sabato 13 dicembre 2025. Ore 21: Cinema Teatro La Perla – Torreglia. Dirige il Maestro Fabio Bacelle. Dirige NGMB il Maestro Marco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
