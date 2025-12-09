Concerti per l’avvento 2025 Stefano Perrotta alla chiesa di Sant' Antonio Abate
Domenica 14 dicembre, alle ore 17, terzo appuntamento dei Concerti per L’Avvento 2025, il ciclo organistico ad ingresso gratuito, organizzato dagli Amici della Musica di Padova nella Chiesa di S. Antonio Abate, presso il Collegio Don Mazza di Padova. Protagonista l’organista Stefano Perrotta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Avvento in musica: quattro concerti nel segno dell’attesa
A San Marco la XXV edizione dei Concerti dell’Avvento
Il gruppo vocale Àrsi & Tèsi apre i Concerti dell'Avvento
Il secondo appuntamento della rassegna "I Concerti di Avvento e di Natale" vedrà protagoinista un programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach: i suoi concerti per due e tre clavicembali, vertici assoluti del barocco europeo. Protagonisti dell’ese - facebook.com Vai su Facebook
"Concerti per l’avvento 2025", Stefano Perrotta alla chiesa di Sant'Antonio Abate - Antonio Abate, Collegio Mazza, Via Dei Savonarola 176, Padova musiche di: G. Riporta padovaoggi.it
