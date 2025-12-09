Concerti per l’avvento 2025 Stefano Perrotta alla chiesa di Sant' Antonio Abate

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre, alle ore 17, terzo appuntamento dei Concerti per L’Avvento 2025, il ciclo organistico ad ingresso gratuito, organizzato dagli Amici della Musica di Padova nella Chiesa di S. Antonio Abate, presso il Collegio Don Mazza di Padova. Protagonista l’organista Stefano Perrotta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

