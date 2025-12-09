Concerti e mostre per il Natale ' firmato' dall' associazione Barchetta
Il periodo natalizio è entrato nel vivo e anche gli eventi sono iniziati in tutti i comuni. A Maddaloni anche quest'anno darà il suo contributo l'associazione culturale musicale “A. Barchetta” Odv. Quest'anno è in programma la 29esima edizione del Progetto di Fede Arte e Cultura a cura. 🔗 Leggi su Casertanews.it
A Mesola arriva l’ultima tappa di 'Scorre' con mostre, concerti e incontri nella cornice del Castello Estense
Sport, convegni, concerti e mostre: come cambierà il capannone ex Montecatini
Stagione culturale a Colle. Ecco il ricco cartellone. Mostre, cinema e concerti
Elenco Eventi in Abruzzo 8 – 14 dicembre 2025 (mostre, fiere, concerti e tanto altro…). Oltre agli eventi elencati nella pagina dedicata, vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere in Abruzzo, dall’8 al 14 dicembre 2025 divisi per comune. #Atessa #Bi - facebook.com Vai su Facebook
Natale 2025 alla Venaria Reale: tutte le date di Immaginaria - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 la Reggia di Venaria e il Borgo Antico si trasformano in un grande teatro natalizio a cielo aperto: torna Immaginaria 2025, quinta edizione della rassegna delle f ... Scrive giornalelavoce.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it