Con Rocio era finita da tempo nell’accordo di separazione ho voluto una clausola La bufera social? Come essere nudo in piazza è stato un trauma | le parole di Raoul Bova
“È stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore”. Raoul Bova descrive così quanto capitatogli la scorsa estate, quando è stato suo malgrado protagonista delle cronache rosa (e non solo) per via degli audio e chat con Martina Ceretti rubati e divenuti virali. “Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza” spiega l’attore al Corriere della Sera che lo ha intervistato in vista della sua partecipazione il prossimo 11 dicembre ad Atreju, kermesse di Fratelli d’Italia, per parlare di internet, web reputation e odio social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
«Rocio? Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo. Però nell'accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nost
