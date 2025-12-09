. Sebbene entrambi mirino a migliorare l’aspetto della chioma, agiscono in modi differenti e offrono risultati diversi. Il Botox è un trattamento ristrutturante che nutre in profondità, riparando le fibre danneggiate grazie a una combinazione di vitamine, amminoacidi e acidi ialuronici. È indicato per capelli fragili, secchi o sfibrati e aiuta a ridurre l’effetto crespo, conferendo morbidezza e luminosità. I risultati sono visibili subito dopo il trattamento e possono durare fino a duetre mesi, a seconda della frequenza di lavaggio e dei prodotti utilizzati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con l’aumento dell’attenzione verso la cura dei capelli, trattamenti come il botox e la laminazione stanno guadagnando sempre più popolarità