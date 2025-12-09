Con gli occhi di Francesco L’arte è un viaggio nella spiritualità

Il Chiostro di Voltorre si prepara a vivere un Natale all’insegna dell’arte e della spiritualità, con il progetto “Con gli occhi di Francesco”. Un ricco programma culturale animerà il complesso medievale di Gavirate, offrendo al pubblico un percorso tra arte e spiritualità che culminerà con l’evento di sabato alle 17.

Un ricco programma animerà il Natale del Chiostro di Voltorre. Il complesso di origine medievale situato nel Comune di Gavirate entrerà nel vivo delle feste sabato, quando alle 17.30 verrà inaugurata la mostra dell'artista Francesco Toniutti "Con gli occhi di Francesco". Un ciclo di dipinti ispirati al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. Seguirà l'accensione delle luci natalizie, che faranno risplendere l'interno del chiostro per tutto il periodo di Natale, e lo scambio degli auguri con brindisi. Venerdì 19 alle 21 nella vicina chiesa di San Michele il Coro Hebel proporrà un repertorio di canzoni natalizie, dalle più tradizionali a quelle pop; mentre il 5 gennaio alle 18 sarà il turno della musica classica con il duo Lazzaroni e il 10 gennaio del Coro Santa Maria del Monte, che chiuderà il periodo delle feste.