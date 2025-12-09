Con che faccia Trump profetizza la fine dell’Europa? A me sembra il contrario

di Giorgio Boratto Trump evoca la fine dell’Europa; ma a giungere verso la chiusura della civiltà sono senz’altro gli Usa con Trump piuttosto che l’Europa. Nei rapporti tra Usa e Europa, Donald Trump profetizza, nel nome del Make America Great Again, la non sopravvivenza del vecchio continente. Uno dei punti in discussione al quale Trump contesta all’Europa è la censura della libertà di parola e la repressione dell’opposizione politica. cose che possono essere tranquillamente rivolte agli Usa. Ma con che faccia si presenta Donald Trump per dire queste cose? Proprio lui che con il programma MAGA sta portando gli Usa nel periodo più oscuro della sua storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

