Con che faccia Trump profetizza la fine dell’Europa? A me sembra il contrario
di Giorgio Boratto Trump evoca la fine dell’Europa; ma a giungere verso la chiusura della civiltà sono senz’altro gli Usa con Trump piuttosto che l’Europa. Nei rapporti tra Usa e Europa, Donald Trump profetizza, nel nome del Make America Great Again, la non sopravvivenza del vecchio continente. Uno dei punti in discussione al quale Trump contesta all’Europa è la censura della libertà di parola e la repressione dell’opposizione politica. cose che possono essere tranquillamente rivolte agli Usa. Ma con che faccia si presenta Donald Trump per dire queste cose? Proprio lui che con il programma MAGA sta portando gli Usa nel periodo più oscuro della sua storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Iniziato vertice Usa-Cina. Trump: «Può darsi che firmeremo un accordo». Xi: non semprei nostri Paesi la vedono allo stesso modoIl giorno del faccia a faccia: dazi e tecnologie ?
Iniziato il vertice Trump-Xi in Corea del SudIl tycoon: «Forse firmeremo un accordo»Il giorno del faccia a faccia: dazi e tecnologie ?
Iniziato il vertice Trump-Xi in Corea del SudTycoon: può darsi che firmeremo un accordoIl giorno del faccia a faccia: dazi e tecnologie ?
Alle 18.00 ora italiana ci sarà il primo passo del Mondiale di calcio di Donald Trump, gentilmente concesso dalla FIFA. Pallonate in Faccia su il Post. - facebook.com Vai su Facebook
La FIFA ha assegnato il suo Premio per la Pace a Donald #Trump, giustificandolo con una serie di accordi e piani di pace che, di fatto, non stanno garantendo nessuna concreta pace. Vai su X
Con che faccia Trump profetizza la fine dell’Europa? A me sembra il contrario - Trump evoca la fine dell’Europa; ma a giungere verso la chiusura della civiltà sono senz’altro gli Usa con Trump piuttosto che l’Europa. Scrive ilfattoquotidiano.it
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it