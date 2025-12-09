Comune | chiuso per sempre l' archivio cartaceo ora tutti gli atti di stato civile sono digitali

Addio ai libroni in pergamena che, tra nascite, morti, trasferimenti, matrimoni e, ultimamente, unioni civili, hanno raccontato per 93 anni la storia e la quotidianità della comunità di Latina. Da oggi, tutto lo stato civile diventa digitale e quei libroni vengono chiusi, sigillati, archiviati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it