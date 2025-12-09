Comune | chiuso per sempre l' archivio cartaceo ora tutti gli atti di stato civile sono digitali
Addio ai libroni in pergamena che, tra nascite, morti, trasferimenti, matrimoni e, ultimamente, unioni civili, hanno raccontato per 93 anni la storia e la quotidianità della comunità di Latina. Da oggi, tutto lo stato civile diventa digitale e quei libroni vengono chiusi, sigillati, archiviati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Il Pd: "Nuovo piano urbanistico? Comune in ritardo, la discussione esca dal chiuso delle sale della giunta"
Accesso al Lido chiuso dai lavori, scoppia la polemica. Il Comune: "Decisione di Anas"
Largo Maradona chiuso, il Comune convoca i negozianti: “Vogliamo regolarizzarli”. E i Quartieri saranno pedonali
Avviso ai cittadini: lunedì 8 dicembre il Centro Raccolta Rifiuti, in via Rizzolo a Udine, rimarrà chiuso. Per informazioni sugli orari e i giorni di apertura https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Servizi/Accedere-alla-Piazzola-Ecologica-di-Tavagnacco
