Comune | chiuso per sempre l' archivio cartaceo ora tutti gli atti di stato civile sono digitali

Latinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio ai libroni in pergamena che, tra nascite, morti, trasferimenti, matrimoni e, ultimamente, unioni civili, hanno raccontato per 93 anni la storia e la quotidianità della comunità di Latina. Da oggi, tutto lo stato civile diventa digitale e quei libroni vengono chiusi, sigillati, archiviati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

