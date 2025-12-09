Comunali Circolo Caldara in campo | Serve una discontinuità riformista Basta case di lusso regia pubblica

Il Circolo Caldara presenta un nuovo documento intitolato “Come è cambiata Milano (negli ultimi 15 anni)”, frutto di dieci incontri del gruppo “Hey Milano, come stai?”. Il paper di 191 pagine analizza i mutamenti della città e propone una discontinuità riformista, criticando le politiche di lusso e chiedendo una maggiore presenza della regia pubblica.

Il documento si intitola “Come è cambiata Milano (negli ultimi 15 anni)“, è un paper di 191 pagine del Circolo Caldara di via De Amicis ed è il frutto di dieci incontri del gruppo “Hey Milano, come stai?“ coordinato da Franco D’Alfonso, socialista, ideologo arancione ai tempi dell’amministrazione Pisapia, animatore delle iniziative del Caldara. D’Alfonso, il documento sostiene che Milano deve diventare "accogliente e inclusiva". "Sì, questo è l’obiettivo finale. Il gruppo “Hey Milano, come stai?“ è partito da un’ipotesi di lavoro molto politica: il prossimo mandato comunale sarà il quarto per il centrosinistra o il primo mandato di un nuovo ciclo? La nostra conclusione è che è necessario un nuovo ciclo, ma sempre targato centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it