Completate le asfaltature nella zona di Montecchio Investimento da 350mila euro
Sono in fase di conclusione i lavori di ripristino e manutenzione di alcuni tratti di strade comunali, in questi giorni gli interventi hanno riguardato la viabilità pubblica nei dintorni della frazione di Montecchio del Loto. I lavori riguardano le strade “di Borgonuovo”, “Montecchio–Manzano”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Si informa la cittadinanza che ENEL sta conducendo, su autorizzazione della Provincia, il ripristino del manto stradale lungo via Diaz SP 108. Nella giornata di domani verranno completate le operazioni di preparazione e asfaltatura della strada e sarà conces - facebook.com Vai su Facebook
