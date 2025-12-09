Completate le asfaltature nella zona di Montecchio Investimento da 350mila euro

Sono in fase di conclusione i lavori di ripristino e manutenzione di alcuni tratti di strade comunali, in questi giorni gli interventi hanno riguardato la viabilità pubblica nei dintorni della frazione di Montecchio del Loto. I lavori riguardano le strade “di Borgonuovo”, “Montecchio–Manzano”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

