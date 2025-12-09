Commento al Vangelo di oggi 9 dicembre 2025 | Mt 18,12-14

Il passo del Vangelo di oggi (Mt 18,12-14) ci invita a riflettere sulla misericordia e sulla cura che il Signore rivolge a ogni individuo. Meditare su questa Parola ci permette di approfondire il senso del perdono e della compassione, trovando ispirazione per vivere con maggiore attenzione e amore verso il prossimo. Un'occasione per avvicinarci alla quotidianità con cuore aperto e umile.

Meditiamo il Vangelo del 9 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda» Martedì della seconda settimana di Avvento. Dal Vangelo secondo Matteo Mt 18,12-14 In quel tempo, Gesù disse ai suoi.

