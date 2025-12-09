Comicità Giovanni Vernia torna a Ferrara con il sequel ' sbrilluccicoso' del suo spettacolo
Da Zelig a Ferrara. Giovanni Vernia arriva al Teatro Nuovo (mercoledì 13 maggio 2026) con il suo ‘Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso edition’, inedita versione dello spettacolo ‘Vernia o Non Vernia’, che ha riempito i teatri italiani negli anni pre-Covid e in cui Giovanni si racconta in modo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
