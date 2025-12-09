Come va il modello Milei

Dopo le prime fasi di turbolenza politica e le successive conferme nel settore economico, si apre una nuova fase di analisi per il modello di Javier Milei. È il momento di valutare le strategie e le prospettive future del governo, analizzando le sfide e le opportunità che si presentano nell’attuazione delle riforme e delle politiche promosse dal leader argentino.

Dissipato tutto il rumore (e il rischio) politico, e dopo alcune conferme e ricalibrature nel modello economico, è il momento di chiederci – dalla prospettiva del governo di Javier Milei – come con.

