Come sta Valentina Barbieri del Gialappa Show il fidanzato | Ancora ricoverata serve un piccolo sforzo

Valentina Barbieri, nota per la sua partecipazione al Gialappa Show, è attualmente ricoverata a Pescara. A comunicarlo è il suo fidanzato, Thomas Basilio, tramite una storia su Instagram, sottolineando la necessità di un piccolo sforzo per il suo recupero.

Valentina Barbieri è ancora ricoverata a Pescara, ha dichiarato il fidanzato Thomas Basilio in una storia su Instagram. L'influencer e comica del Gialappa Show è stata colta da un malore dopo "mesi di fortissimo stress", aveva rivelato ieri dal letto d'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

