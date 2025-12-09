Come sta Miss Jamaica dopo la caduta | lesioni gravissime e terapia intensiva

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, ha riportato lesioni gravissime dopo una caduta dal palco durante la competizione preliminare di Miss Universo 2025 lo scorso 19 novembre a Bangkok, in Thailandia. La Miss Universe Organization ha diffuso un comunicato stampa lunedì per fare chiarezza sulle condizioni di salute della concorrente e sulla dinamica dell’incidente che ha scioccato pubblico e partecipanti. Secondo quanto riportato dall’organizzazione, la Henry è caduta in un’apertura sul palco mentre stava eseguendo la sua camminata durante la fase preliminare della serata in abito da sera. L’impatto è stato violento: la 28enne ha riportato un’emorragia intracranica con perdita di coscienza, una frattura, lacerazioni facciali e altre lesioni significative. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

