Come sta Miss Jamaica dopo la caduta | lesioni gravissime e terapia intensiva
Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, ha riportato lesioni gravissime dopo una caduta dal palco durante la competizione preliminare di Miss Universo 2025 lo scorso 19 novembre a Bangkok, in Thailandia. La Miss Universe Organization ha diffuso un comunicato stampa lunedì per fare chiarezza sulle condizioni di salute della concorrente e sulla dinamica dell’incidente che ha scioccato pubblico e partecipanti. Secondo quanto riportato dall’organizzazione, la Henry è caduta in un’apertura sul palco mentre stava eseguendo la sua camminata durante la fase preliminare della serata in abito da sera. L’impatto è stato violento: la 28enne ha riportato un’emorragia intracranica con perdita di coscienza, una frattura, lacerazioni facciali e altre lesioni significative. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
MISS JAMAICA SUFRE FUERTE CAÍDA EN LA PRELIMINAR DE MISS UNIVERSO Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, vivió un momento de tensión tras sufrir una fuerte caída en plena p Vai su X
