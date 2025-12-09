Come scegliere l' Università giusta | il parere della Prorettrice della Federico II

L'inizio dell'autunno segna il ritorno sulle aule universitarie, un momento cruciale per gli studenti alle prese con la scelta del percorso più adatto alle proprie aspirazioni. In questo articolo, la Prorettrice della Federico II condivide consigli e riflessioni per aiutare i giovani a orientarsi nella complessa decisione di scegliere l'università giusta.

L'autunno è la stagione dell'inizio dei corsi universitari. Migliaia di studenti ogni anno si chiedono quale sia la scelta migliore per la propria crescita personale e per il proprio futuro. Ma come essere sicuri della propria decisione? Angela Zampella, prorettrice dell'Università di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it