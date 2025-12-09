come it di stephen king ha cambiato il modo di pensare a pennywise nei nuovi piani della serie

Il successo di piattaforme televisive dedicate a adattamenti di opere letterarie di Stephen King si conferma anche con i recenti sviluppi della serie IT: Welcome to Derry. La settima puntata si distingue per aver approfondito la storia di Bob Gray, l’uomo dietro al costume di Pennywise, offrendo uno sguardo più dettagliato sul passato del Clown danzante e sulla sua relazione con le sue vittime e con il mondo circostante. l’approccio alla storia di Bob Gray in Welcome to Derry. La creazione di un backstory per Bob Gray, interpretato simbolicamente come Pennywise, è nata dall’esigenza di chiarire alcuni aspetti ancora poco definiti nei film e nei romanzi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

