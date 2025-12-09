Come funziona la truffa del pedaggio autostradale non pagato Attenti agli sms dei furbetti

Repubblica.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autostrade per l’Italia ha confermato di essere estranea e di non essere solita inviare simili comunicazioni per messaggio. Cosa sapere e a cosa fare attenzione per non cadere nella trappola. 🔗 Leggi su Repubblica.it

funziona truffa pedaggio autostradaleAllerta truffe, falsi sms di Autostrade per l'Italia segnalano il pagamento di pedaggi non saldati: come riconoscerli e che cosa fare - I truffafori riescono a raccogliere i dati sensibili degli utenti con sofisticate tecniche di phishing che portano al sito ufficiale o alla sua perfetta replicazione ... Segnala msn.com