Come è andato l'incontro tra Meloni e Zelensky sulla guerra in Ucraina
In un'ora e mezza di confronto, Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno parlato della situazione diplomatica: continua il confronto separato tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, ma la fine del conflitto non è in vista. Zelensky ha ringraziato l'Italia anche per il nuovo pacchetto di aiuti. Proprio gli aiuti, però, rischiano di dividere il governo italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
