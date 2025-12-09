Comandante della polizia provinciale nominato consulente giuridico della Commissione Ecomafie

La Commissione Ecomafie ha incaricato Biagio Chiariello come nuovo consulente giuridico, rafforzando così il suo team di esperti nella lotta ai reati ambientali. La nomina sottolinea l'importanza delle competenze giuridiche nel contrasto alle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti e ai danni all'ambiente.

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali — la cosiddetta Commissione Ecomafie — ha scelto Biagio Chiariello come nuovo consulente giuridico. Una nomina di peso, che premia uno dei massimi esperti italiani nella. 🔗 Leggi su Casertanews.it

