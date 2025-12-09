Comandante della polizia provinciale nominato consulente giuridico della Commissione Ecomafie
La Commissione Ecomafie ha incaricato Biagio Chiariello come nuovo consulente giuridico, rafforzando così il suo team di esperti nella lotta ai reati ambientali. La nomina sottolinea l'importanza delle competenze giuridiche nel contrasto alle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti e ai danni all'ambiente.
La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali — la cosiddetta Commissione Ecomafie — ha scelto Biagio Chiariello come nuovo consulente giuridico. Una nomina di peso, che premia uno dei massimi esperti italiani nella. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
CIVITANOVA - La decisione della polizia locale, il comandante Lupidi: «Non è un “liberi tutti”. Abbiamo scelto la via della massima prudenza giuridica». L'assessore Giuseppe Cognigni: «Nella nostra città abbiamo deciso di utilizzare altri strumenti, tipo il Targ - facebook.com Vai su Facebook
Malore improvviso, muore il comandante della polizia provinciale - Firenze, 31 luglio 2025 – A causa di un malore improvviso, è scomparso mercoledì sera, 30 luglio, il Comandante della Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze Roberto Galeotti. Riporta lanazione.it