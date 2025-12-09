Colpo di scena Pulisic tutto svelato dopo la doppietta al Torino
Il successo per 3-2 in rimonta sul Torino ha dato grande entusiasmo in casa Milan con i rossoneri che hanno ribaltato una partita che si era messa malissimo per i colori rossoneri. Sotto di due gol per via delle reti di Vlasic su rigore e Zapata, il Milan è riuscito a ribaltare la situazione con i gol di Rabiot prima e di Pulisic poi centrando un successo fondamentale per quello che riguarda la classifica. Rivelazione sul gol di Pulisic (Ansa Foto) – tvplay.it Lo statunitense, fuori dalla formazione iniziale per via dell’influenza che lo aveva colpito nei giorni precedenti, è riuscito a tornare in campo nella ripresa mettendo a segno due reti molto importanti per la squadra rossonera, una delle quali dopo pochi secondi dal suo ingresso nel match. 🔗 Leggi su Tvplay.it
