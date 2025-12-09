Colpo di scena per Barbara D’Urso | La verità bomba che nessuno ha mai raccontato

Gossipnews.tv | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano segreto per Barbara D’Urso, un canale su misura e un finale inaspettato: la verità ti sorprenderà Hai presente quella voce che circola da tempo? Ora trova conferme sorprendenti. Barbara D’Urso, regina dei salotti televisivi, è stata a un passo dal tornare in TV, ma non dove ti aspetteresti. Niente Mediaset, niente Rai. Si parlava di La7. Secondo l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, Urbano Cairo aveva un piano audace: trasformare La7 D in La7 B, e mettere proprio Barbara al centro del progetto. Titoli nuovi, programmi su misura, un canale cucito attorno al suo stile inconfondibile. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

colpo di scena per barbara d8217urso la verit224 bomba che nessuno ha mai raccontato

© Gossipnews.tv - Colpo di scena per Barbara D’Urso: La verità bomba che nessuno ha mai raccontato

I tre Monet in casa Agnelli? Colpo di scena: uno solo è vero

Stranger things stagioni 5 il colpo di scena di will e la connessione con vecna spiegata

Lettere anonime, colpo di scena. Sotto esame le stampanti di Poggianti: ecco perché

colpo scena barbara d8217ursoBarbara d'Urso pronta per "Carramba"? Ecco il colpo di scena delle ultime ore. Le parole della conduttrice... - Mariotto "stuzzica" la d'Urso sul nuovo programma nel corso di Ballando con le stelle. Si legge su rtl.it