È riuscito a far perdere le proprie tracce p er una decina di ore il ventenne marocchino ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Santo Stefano di Prato dopo una serie di sette aggressioni a donne. Una vera e propria evasione, che ha immediatamente messo in allerta forze dell’ordine e città. Il giovane, in regola con il permesso di soggiorno, era stato sottoposto sabato scorso a un ricovero urgente su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, dopo l’ultimo e più grave episodio: lo sfregio con un coccio di vetro di una trentenne in piazza delle Carceri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Colpisco solo le italiane”. Terrore a Prato: marocchino sfregia con i cocci di vetro sette donne, arrestato