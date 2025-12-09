Colpi d' arma da fuoco contro il portone di un condominio | aperta un' inchiesta

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpi d'arma da fuoco contro il portone di un condominio di Fontanelle. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri che, come è giusto che sia, non lasciano trapelare nessuna indiscrezione. Scontato, anche se non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che i militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

