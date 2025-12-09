Colpaccio al SuperEnalotto | vincita nel casertano da oltre 53mila euro

Casertanews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dea bendata fa tappa in provincia di Caserta. Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 6 dicembre (concorso numero 195), un fortunato giocatore ha centrato 1 Punto 4SS e 1 Punto 4, portando a casa una vincita complessiva di 53.346,18 euro.La giocata vincente è stata registrata a Teverola. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

SuperEnalotto, vincita da quasi 400mila euro a Lentate sul Seveso (MB) - La fortuna fa tappa in Lombardia grazie all’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 17 ottobre 2025, concorso numero 166. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Colpaccio Superenalotto Vincita Casertano