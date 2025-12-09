Colpaccio al SuperEnalotto | vincita nel casertano da oltre 53mila euro
La dea bendata fa tappa in provincia di Caserta. Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 6 dicembre (concorso numero 195), un fortunato giocatore ha centrato 1 Punto 4SS e 1 Punto 4, portando a casa una vincita complessiva di 53.346,18 euro.La giocata vincente è stata registrata a Teverola. 🔗 Leggi su Casertanews.it
