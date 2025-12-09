Colleferro Presentazione libro di Roberto Battistelli Un sogno chiamato esplosivo

Sabato 13 dicembre alle 17.30, presso l’Auditorium ‘Fabbrica della Musica’ di Colleferro, si terrà la presentazione del libro di Roberto Battistelli,

Il prossimo sabato 13 dicembre alle ore 17.30, presso l'Auditorium 'Fabbrica della Musica' di Colleferro, si terrà la presentazione di Roberto Battistelli 'Un sogno chiamato esplosivo' che ripercorre i primi dieci anni di vita del gruppo industriale Bombrini Parodi Delfino.Genova, ottobre 1912.

