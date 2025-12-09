Colleferro Presentazione libro di Roberto Battistelli Un sogno chiamato esplosivo
Sabato 13 dicembre alle 17.30, presso l’Auditorium ‘Fabbrica della Musica’ di Colleferro, si terrà la presentazione del libro di Roberto Battistelli,
Il prossimo sabato 13 dicembre alle ore 17.30, presso l’Auditorium ‘Fabbrica della Musica’ di Colleferro, si terrà la presentazione di Roberto Battistelli ‘Un sogno chiamato esplosivo’ che ripercorre i primi dieci anni di vita del gruppo industriale Bombrini Parodi Delfino.Genova, ottobre 1912. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Colleferro. Presentazione del romanzo “Mav” dell’attrice e scrittrice Francesca Nunzi. Giovedì 20 alle 17 nella Biblioteca comunale “Riccardo Morandi”
Colleferro. Il 3 Dicembre la presentazione ufficiale in biblioteca del volume che raccoglie le poesie del concorso “Petali di Poesia” organizzato dall’Avis
Colleferro. Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”. Martedì 2 Dicembre presentazione del libro “Storia di un Sindaco” di Simone Uggetti e Arianna Ravelli
Pierluigi Sanna Presentazione del libro “Un sogno chiamato esplosivo” di Roberto Battistelli Il prossimo sabato 13 dicembre alle ore 17.30, presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro, si terrà la presentazione del volume " Un sogno chiamato esp - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina: Zelensky, 'lavoriamo ad accordo quadro di pace, garanzie di sicurezza e ricostruzione' iltempo.it
Inter Liverpool LIVE 0-0: gran punizione di Barella che si spegne sul fondo! Palla che esce di pochi ... internews24.com
Studentessa violentata all'uscita della metro a Roma, l'identikit degli stupratori: caccia a tre uomini. La ... leggo.it
LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-5, Champions League calcio femminile in DIRETTA: larga vittoria della squadra ... oasport.it
L’Altro Ispettore 2 ci sarà? davidemaggio.it
Maresca prima di Atalanta Chelsea: «Estevao? Sta giocando tanto in campionato. Non rinuncio a Joao Pedro, ... calcionews24.com