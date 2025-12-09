Colleferro A rischio chiusura il punto vendita Coop di Unicoop Etruria di Via Casilina L’Amministrazione comunale si schiera al fianco dei lavoratori
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Con il Natale alle porte, una notizia preoccupante scuote il territorio: torna lo spettro della chiusura del centro L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Il Festival Lirico "Città di Colleferro" porta in scena il capolavoro di Verdi Sabato 7 dicembre alle ore 20:30, il Teatro Vittorio Veneto ospiterà "La Traviata", melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi. L’opera, che vede protagonisti i vincitori del 2° Concorso Lirico - facebook.com Vai su Facebook
A rischio punto nascita Lanusei, appello coordinamento a Regione - Il coordinamento #giulemanidallogliastra lancia un allarme sulla "possibile chiusura" del punto nascita dell'ospedale "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei, chiedendo all'assessore regionale alla ... Secondo ansa.it
