Colle | salari come attese Costituzione

11.00 Piccole e medie e imprese e lavoratori autonomi "sono propulsori del rafforzamento della coesione sociale, elementi fondamentali della ripresa, nodi di connessione della convivenza civile".Lo ha detto il Presidente Mattarella nel messaggio all'assemblea Confesercenti. "Trasferiscono -ha aggiunto- preziose competenze ai giovani, contribuendo al progresso economico, incrementando il benessere delle comunità. Essenziale che i salari e redditi che ne derivano corrispondano alle attese definite dalla Costituzione", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

Trasporti, sanità, Vigili del fuoco e servizi pubblici: attese ampie ripercussioni. La Cgil: “Contro una manovra ingiusta, per salari e diritti” - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, sanità, Vigili del fuoco e servizi pubblici: attese ampie ripercussioni. La Cgil: “Contro una manovra ingiusta, per salari e diritti” Vai su X

Mattarella, adeguare salari e redditi delle Pmi e degli autonomi - "Le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, nei settori del turismo, del commercio, dei servizi, dell'artigianato, dell'industria sono importanti veicoli di crescita occupazionale e di svilupp ... Secondo ansa.it