Codice dell’edilizia e delle costruzioni | cosa cambia davvero con la legge delega al governo tutte le novità

Notizie.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni introduce importanti novità attraverso la legge delega al governo. Tra le principali novità, miglioramenti in termini di sicurezza, maggiore coordinamento tra normative urbanistiche e del settore, e un processo più trasparente per il rilascio dei permessi edilizi. Questi cambiamenti puntano a semplificare le procedure e a rafforzare la sicurezza nel settore edilizio.

Sicurezza delle costruzioni, coordinamento tra disposizioni urbanistiche e leggi del settore, trasparenza nelle procedure per il rilascio dei permessi. Sono alcune delle novità contenute nel nuovo Codice delledilizia e delle costruzioni. Parliamo del disegno di legge di delega al governo approvato in Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

