Il nuovo Codice della strada ha complicato ulteriormente la situazione dei pazienti in cura con la cannabis, creando un groviglio burocratico. La vicenda di Mario, coinvolto in un incidente e sospeso dalla patente a causa di un test positivo, evidenzia le criticità e le ambiguità delle normative attuali, tra decisioni della prefettura e possibili revoche da parte della commissione medica.

Il nuovo Codice della strada genera mostra burocratici. Lo può ben dire il signor Mario (nome di fantasia): dopo un banale incidente d’auto, gli è stata sospesa la patente per via della positività al test degli stupefacenti. Ovvio: assume tutti i giorni cannabis terapeutica su ordine del medico – la sera prima di dormire – per via di una sindrome ansiosa riottosa alla cura. Matteo Salvini aveva promesso: “Nessuna sospensione della patente per i pazienti in cura con farmaci psicotropi”. Ma al signor Mario, munito di regolare prescrizione medica, la “deroga” evocata dal ministro non è valsa. Per forza: non è prevista dalla legge entrata in vigore il 14 dicembre 2024, nonostante le parole del segretario leghista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Codice della strada, l’inferno burocratico del paziente in cura con la cannabis: la prefettura gli ridà la patente, la commissione medica potrebbe togliergliela

