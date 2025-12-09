cna campania nord protagonista ai workshop di exempla a napoli

CNA Campania nord si distingue come protagonista ai workshop di Exempla a Napoli, un evento che celebra l’eccellenza dell’artigianato locale. La partecipazione si inserisce nel contesto del Gran Tour del Saper Fare Campania, promuovendo e valorizzando le tradizioni artigianali della regione attraverso incontri e dimostrazioni presso la Stazione marittima.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ artigianato d’eccellenza, espressione di CNA Campania nord, protagonista alla Stazione marittima di Napoli nell’ambito dei workshop di Exempla, il Gran Tour del Saper Fare Campania. Il prestigioso evento di promozione e valorizzazione dell’artigianato di grande impatto, organizzato dalla Regione Campania, ha incantato il grande pubblico, grazie alla creatività dei maestri orafi Patrizio Catalano, Vincenzo Gertrude, Dario Gargiulo, Generoso De Sieno, Crescenzo Garofalo, Luigi De Santis; e i maestri ceramisti Ottavio Coppola ed Elvio Sagnella. Plusvalore della manifestazione la presenza del mondo della scuola con il Liceo Artistico San Leucio di Caserta, capofila dei licei artistici in Campania, oltre ai Licei Artistici ‘Enrico Fermi’ di Montesarchio (BN) e il ‘Francesco Degni’ di Torre del Greco (NA). 🔗 Leggi su Anteprima24.it