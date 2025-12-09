Club Brugge-Arsenal Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 10 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Jan Breydel Stadion ospiterà il match tra Club Brugge e Arsenal, valido per la Champions League. L’Arsenal, leader imbattuto del girone con cinque vittorie, affronta una sfida importante contro una squadra determinata a riaffermarsi nel torneo. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa attesa sfida.

L’Arsenal guida il girone unico di questa edizione della Champions League con cinque vittorie su cinque finora, unica squadra ancora a punteggio pieno, e nella prossima partita è ospite del Club Brugge al Jan Breydel Stadion. I Gunners sono la squadra favorita per il trionfo finale in questo momento e anche il campo lo sta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com