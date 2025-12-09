Club Brugge-Arsenal Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Arsenal guida il girone unico di questa edizione della Champions League con cinque vittorie su cinque finora, unica squadra ancora a punteggio pieno, e nella prossima partita è ospite del Club Brugge al Jan Breydel Stadion. I Gunners sono la squadra favorita per il trionfo finale in questo momento e anche il campo lo sta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il Club Bruges presenta al grande calcio un nuovo gioiello: Jorne Spileers. Il difensore classe 2005 sta attirando l'interesse non solo di diversi club stranieri, ma anche italiani.
