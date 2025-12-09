Cloud Dancer | il colore Pantone del 2026 declinato sui look che indosseremo
Pantone ha scelto il colore dell’anno per il 2026: si chiama Cloud Dancer, ed è per la prima volta un bianco, che ricorda « un sussurro di tranquillità e pace in un mondo rumoroso», come è stato definito da Pantone stesso. Il colore dell’anno 2026 per Pantone è un bianco. Codice 11-4201, il Cloud Dancer è un bianco intenso che simboleggia « l’influenza calmante in una società che sta riscoprendo il valore della riflessione silenziosa. Un bianco fluttuante intriso di serenità, che incoraggia il vero rilassamento e la concentrazione, permettendo alla mente di vagare e alla creatività di respirare, lasciando spazio all’innovazione». 🔗 Leggi su Amica.it
Amanda Deni rossotibet. Mike Block (Producer) · Jingle Bells. La novità? Quest’anno ho fatto un albero con il colore dell’anno: Pantone ha dettato per il 2026 il bianco Cloud dancer. E ho voluto rimanere in palette Eppure l’albero dello scorso anno, ridondante - facebook.com Vai su Facebook
Il colore Pantone 2026 è Cloud Dancer, la fresca sfumatura di bianco che illuminerà i tuoi look - Un bianco naturale che esprime il nostro desiderio di serenità, purezza e armonia. Come scrive vogue.it