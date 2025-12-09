L’annuncio del colore dell’anno 2026, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, segna una direzione cromatica decisamente minimalista, ma profondamente simbolica, per l’interior design. Descritto come un bianco simile a quello delle nuvole, Cloud Dancer si presenta come una sfumatura eterea che simboleggia una ritrovata influenza rasserenante in una società che sta riscoprendo il valore della quiete e della riflessione. Questa tonalità naturale di bianco, che non è definita come un bianco netto, si fa portavoce di un desiderio collettivo di serenità e armonia. La scelta di questa tonalità neutra e luminosa arriva in un periodo di transizione culturale, dove si cerca la verità, nuove possibilità e un modo rinnovato di vivere, spingendo a resettare dopo essere stati sovrastimolati e sovraimpegnati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cloud Dancer, il colore Pantone 2026 che illumina gli interni con un’eleganza eterea