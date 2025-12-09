Clima la pagella del 2025 È il secondo anno più caldo di sempre | superati ancora gli 1,5 gradi
Il rapporto Copernicus del 2025 evidenzia che il secondo anno più caldo di sempre ha superato ancora gli 1,5°C di aumento. La crisi climatica si intensifica, confermando la necessità di interventi urgenti. Samantha Burgess sottolinea la concretezza dei dati, segnando un allarme reale e immediato sulla situazione ambientale globale.
Il rapporto Copernicus conferma che la crisi ambientale continua ad accelerare. Samantha Burgess: “Nei nostri dati non c’è nulla di astratto”. Lo dimostrano i 1.800 morti per i tifoni in Asia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
