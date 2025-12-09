Clementine Vaughn chi è la figlia di Claudia Schiffer tra Instagram e l’amore per gli anni Novanta

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clementine Vaughn, figlia di Claudia Schiffer, ha catturato l’attenzione per la sua sorprendente somiglianza con la madre. Studentessa universitaria e influencer, si distingue per il suo amore per l’arte e la moda, ispirandosi agli anni Novanta. La sua presenza sui social e il suo stile ne fanno un volto emergente nel panorama contemporaneo.

La sua somiglianza con la madre è impressionante. Studentessa universitaria e influencer, è appassionata di arte e moda. E, per la mamma, è «la più empatica ma anche la più focosa degli Scorpioni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

