Classifica film al botteghino 1 dicembre – 7 dicembre

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 1 dicembre al 7 dicembre. 1 Zootropolis 2. Regia: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush Cast: Byron Howard, Maurice LaMarche, Leah Latham, Raymond S. Persi Animazione, Commedia, Family, Stati Uniti 2025, 108 min. 2 Oi Vita Mia. Regia: Pio D’Antini, Amedeo Grieco Cast: Emanuele La Torre, Adriana DeMeo, Marina Lupo, Cristina Marino Commedia, Italia 2025, 113 min. 3 Five Nights At Freddy’s 2. Regia: Emma Tammi Cast: Carl Palmer, Sylvia Grace Crim, Ellison Booker, Joshua Sienkiewicz Horror, Stati Uniti 2025, 104 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

