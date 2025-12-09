Classifica dei migliori ospedali in Toscana | cardiologia e oncologia trainano le performance
Firenze, 9 dicembre 2025 – Dagli ospedali universitari ai presidi di provincia, la Toscana si conferma tra le realtà più solide del Paese nella fotografia 2025 del Programma nazionale esiti (Pne) di Agenas, che analizza 1.117 strutture italiane attraverso 218 indicatori su qualità, sicurezza ed efficacia dell’assistenza ospedaliera. Pur senza piazzare propri ospedali ai vertici assoluti, la regione emerge stabilmente nella fascia alta delle performance, grazie alla tenuta delle aziende ospedaliero-universitarie e ai progressi di diversi presidi territoriali. Tre ospedali toscani al top in area cardiologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Migliori episodi di squid game: la classifica dei 10 top di netflix
Migliori torte al cioccolato del mondo, la Tenerina ferrarese è terza: la classifica completa
I 20 migliori vincitori di dancing with the stars classifica
Dai tumori all'infarto, ecco le 15 strutture al top: la classifica dei migliori ospedali italiani - facebook.com Vai su Facebook
Migliori panettoni da supermercato 2025: la classifica del Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… Vai su X
Tre ospedali toscani al top in area cardiologica - Nel nuovo Programma nazionale esiti (Pne) di Agenas, che analizza la qualità dell’assistenza ospedaliera attra ... lanazione.it scrive
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it