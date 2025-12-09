Classifica dei migliori ospedali in Toscana | cardiologia e oncologia trainano le performance

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 9 dicembre 2025 – Dagli ospedali universitari ai presidi di provincia, la Toscana si conferma tra le realtà più solide del Paese nella fotografia 2025 del Programma nazionale esiti (Pne) di Agenas, che analizza 1.117 strutture italiane attraverso 218 indicatori su qualità, sicurezza ed efficacia dell’assistenza ospedaliera. Pur senza piazzare propri ospedali ai vertici assoluti, la regione emerge stabilmente nella fascia alta delle performance, grazie alla tenuta delle aziende ospedaliero-universitarie e ai progressi di diversi presidi territoriali. Tre ospedali toscani al top in area cardiologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

classifica dei migliori ospedali in toscana cardiologia e oncologia trainano le performance

© Lanazione.it - Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance

Migliori episodi di squid game: la classifica dei 10 top di netflix

Migliori torte al cioccolato del mondo, la Tenerina ferrarese è terza: la classifica completa

I 20 migliori vincitori di dancing with the stars classifica

classifica migliori ospedali toscanaTre ospedali toscani al top in area cardiologica - Nel nuovo Programma nazionale esiti (Pne) di Agenas, che analizza la qualità dell’assistenza ospedaliera attra ... lanazione.it scrive